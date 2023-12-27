Üye Girişi
Haberler

Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'da yapılan operasyonda organize suç örgütüne üye oldukları değerlendirilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün Ordu'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresi amacıyla çalışma yaptı.

Organize suç eylemi için Ordu'ya geldiği değerlendirilen B.K. (21), A.E.K. (21) ve E.Y. (22), Ünye ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ordu Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title