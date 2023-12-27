Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün Ordu'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresi amacıyla çalışma yaptı.

Organize suç eylemi için Ordu'ya geldiği değerlendirilen B.K. (21), A.E.K. (21) ve E.Y. (22), Ünye ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.