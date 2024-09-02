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Ordu'da öğretmenin otomobili 7 yaşındaki öğrenciye çarptı, kız hayatını kaybetti

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Ordu'da bir öğretmenin kullandığı otomobil, okul bahçesine girişte 7 yaşındaki öğrenciye çarptı. Yaralanan kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'da öğretmenin kullandığı otomobil, okul bahçesine girişte 'uyum eğitimi' için gelen 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı. Yaralanan Miray, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Kazada Miray yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup ve Eda Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Öğretmen Banu K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber-Kamera : Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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