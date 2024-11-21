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Ordu'da Öğretmen Akademileri Açıldı

Ordu'da Öğretmen Akademileri Açıldı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Öğretmen Akademileri açılış programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyerek geleceğin Türkiye'sini inşa etmelerine olanak tanıyacak bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Öğretmen Akademileri'nin açılış programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, öğretmenlere yönelik çok özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenliğin, milletin kültürel mirasını taşıyan, geleceğin mimarı olacak nesilleri yetiştiren kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Vargeloğlu, bu bağlamda öğretmenlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Vargeloğlu, akademinin temel amacının, öğretmenleri Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimi ile buluşturmak ve bu birikimi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmalarına olanak sağlamak olduğunu anlattı.

Öğretmen Akademileri ile öğretmenlerin, eğitimdeki en son gelişmeleri takip etme fırsatına sahip olacağını kaydeden Vargeloğlu, "Bu sayede geleceğin Türkiye'sini daha güçlü şekilde inşa edeceklerdir. Ordu Öğretmen Akademisi bu amaca hizmet etmek üzere tasarlandı. Ordu Öğretmen Akademisi öğretmenlerimize sadece mesleki bilgi ve beceriler kazandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda onların kültürel birikimlerini artırarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için gereken öz güveni aşılayacaktır." dedi.

Program kapsamında öğretmenlerin alanında uzman 19 değerli isimle bir araya geleceğini aktaran Vargeloğlu, şunları kaydetti:

"Edebiyat Akademisi ve Şehir ve Kültür Akademisi programlarıyla öğretmenlerimizin edebiyat, şehir kültürü, tarih ve çevre bilgisi gibi alanlardaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Bu süreçte ilimizdeki resmi ve özel kurumlarda görev yapan tüm öğretmen ve yöneticilerimiz gönüllülük esasına göre akademilere başvurularını yaptılar. İnanıyorum ki bu akademiler, sadece Ordu'nun değil, ülkemizin de eğitim sistemine değer katacak örnek bir uygulama olacaktır."

Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, diğer ilgililer ile öğretmenlerin katıldığı programda uzman ve akademisyenler tanıtıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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