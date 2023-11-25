Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Fatih Meydan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mustafa Boduç hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

- Ordu'da müzik öğretmeninin öldüğü kaza kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Fatih Meydan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mustafa Boduç hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan O.D. idaresindeki 55 KJ 862 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Müzik Öğretmeni Mustafa Boduç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Boduç metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Mustafa Boduç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Boduç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü O.D. ise gözaltına alındı. Fatih Meydan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mustafa Boduç'un cenazesinin Tokat'ın Zile ilçesinde defnedileceği öğrenildi.