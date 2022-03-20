Ordu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde taksi şoförü, müşterisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Saray Mahallesi'nde ikamet eden N.Ç, taksi durağını arayarak Ayancık mevkisine araç istedi.

Verilen adrese giden taksici Doğukan Acartürk ile N.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç, Acartürk'e tabancayla ateş etti.

Göğsünden yaralanan Acartürk, çevredekiler tarafından taksisiyle Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acartürk, ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan N.Ç'nin yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.