Ordu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde taksi şoförü, müşterisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde taksi şoförü, müşterisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Saray Mahallesi'nde ikamet eden N.Ç, taksi durağını arayarak Ayancık mevkisine araç istedi.

Verilen adrese giden taksici Doğukan Acartürk ile N.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç, Acartürk'e tabancayla ateş etti.

Göğsünden yaralanan Acartürk, çevredekiler tarafından taksisiyle Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acartürk, ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan N.Ç'nin yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Perşembe, Saray, Taksi, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title