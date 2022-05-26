Ordu'da "Müsilaj Operasyonu"nda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ordu'da "Müsilaj Operasyonu"nda 9 şüpheli yakalandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da 'Müsilaj Operasyonu'nda 9 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Ordu'da 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Ordu'da 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen şüphelilerin Ordu ve ilçelerinde adreslerine düzenlenen operasyonda biri kadın 9 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise 24 adet bıçak ile balta ve 4 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında dosyada ismi bulunan bir şüphelinin cezaevinde olduğu, operasyon kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Polis, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Müsilaj, Silah, Ordu, Güncel, Haberler

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