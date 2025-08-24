Ordu'da Motosiklet Yaya Geçidinde Kadına Çarptı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, motosikletin yaya geçidini kullanan bir kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
B.Y. yönetimindeki 52 AFK 766 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki yaya geçidinden kızı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Büyüktağ'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazada Büyüktağ ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
