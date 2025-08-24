Ordu'da Motosiklet Yaya Geçidinde Kadına Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, motosikletin yaya geçidini kullanan bir kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin yaya geçidini kullanan kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.Y. yönetimindeki 52 AFK 766 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki yaya geçidinden kızı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Büyüktağ'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada Büyüktağ ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Hükümete resti çeken Memur-Sen, geri adım atmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Menajeri, Barış Alper'in Galatasaray'daki maaşını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.