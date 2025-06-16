Ordu'da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: İki Yaralı

Ordu'da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: İki Yaralı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ORDU'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi And Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Gürdal'ın kullandığı 52 AGH 478 plakalı motosiklet ile Veysel Güler yönetimindeki 52 ABT 702 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürdal ile yanındaki Yiğit Efe Kabal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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