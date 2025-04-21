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Ordu'da Motosiklet Sürücüsünün Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı

Ordu'da Motosiklet Sürücüsünün Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı
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Ordu'da tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

ORDU'da motosikletini tek teker üzerinde kullanıp, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde 17 Nisan'da bir sürücünün motosikletini tek teker üzerinde kullandığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerce tespit edilen motosiklet sürücüsü K.G.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde, kişileri korkutmak/şaşırtmak suretiyle saygısızca araç sürmek', 'Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak', 'Ardı ardına şerit değiştirmek' ve 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak' maddelerinden işlem yapıldı.

Motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ehliyeti de 2 ay süreyle geri alındı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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