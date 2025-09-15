Ordu'da Motosiklet Kazasında 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

ORDU'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Yusuf Bülbül (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Şerife Doğmuş (30) yönetimindeki 52 AEH 329 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Bülbül'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Şerife Doğmuş, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Yusuf Bülbül kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yusuf Bülbül, burada yaşamını yitirdi. Şerife Doğmuş'un tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.