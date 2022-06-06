Ordu'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Ordu'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ömer Cem Karayiğit'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan Beyhan Al'a çarptı. Kazada, Beyhan Al ile motosikletten savrularak düşen Karayiğit yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. AA / Hayati Akçay - Güncel Güncel Haberler

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