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Ordu'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti, Arkadaşı Ağır Yaralandı

Ordu'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti, Arkadaşı Ağır Yaralandı
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Ordu'da meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Burak Yılmaz hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşının durumu ağır. Kaza, motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarpması sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'da, yol kenarındaki yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Burak Yılmaz (16) öldü, arkasındaki Muhammet K. (16) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Gölevi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Burak Yılmaz, yönetimindeki 28 ACR 908 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, yön tabelasına çarptı. Kazada, sürücü Burak Yılmaz ve arkasındaki arkadaşı Muhammet K. çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Burak Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yılmaz'ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralanan Muhammet K. ise yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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