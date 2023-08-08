Ordu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Şirinevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye olarak çalışan Özgür K.'nin kullandığı 52 ADL 697 plakalı motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.