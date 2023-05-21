Ordu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Ordu'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ordu'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi mevkisinde, Sena Abanoz yönetimindeki 61 AGD 734 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönmek isteyen Ayşenur Kemal'in kullandığı 52 AY 609 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Abanoz ve Kemal, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.