Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
AA - Hayati Akçay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölköy'den Altınordu ilçesine yolcu taşıyan Ali Canlı yönetimindeki 52 M 9032 plakalı minibüs, Akpınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 yolcu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
AA / Hayati Akçay - Güncel