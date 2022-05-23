Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölköy'den Altınordu ilçesine yolcu taşıyan Ali Canlı yönetimindeki 52 M 9032 plakalı minibüs, Akpınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 yolcu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Minibüs, Fındık, Gölköy, Ordu, Güncel, Haberler

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