Ordu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cafer Gürsoy yönetimindeki 52 HC 934 plakalı minibüs ile Ahmet Tubay yönetimindeki 34 GOA 955 plakalı otomobil Ulubey ilçesi Eymür Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nazım Efe Yeşiltepe ve Ayşe Fırtına Tubay yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı

Sıcaklık rekoru o şehrimizin! Termometre resmen uçuşa geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.