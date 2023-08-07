Ordu'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada devrilen minibüsün sürücüsü ile birlikte yaralananlar hastaneye kaldırıldı.