Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ordu'da 'millet bahçesi' olacak stadın yıkımına başlandı

Ordu'da 'millet bahçesi' olacak stadın yıkımına başlandı

Güncel Haberler

ORDU'da 'millet bahçesi' olacak 19 Eylül Stadı'nın yıkımına başlandı.

ORDU'da 'millet bahçesi' olacak 19 Eylül Stadı'nın yıkımına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli Ordu 19 Eylül Stadı'nın 'millet bahçesi' olarak dönüştürülmesi için çalışmalara başlanıldı. Yıkım ihale süresinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde stada gelen ekipler, ilk olarak demir korkulukların kesimini ve koltukların söküm işlemlerini gerçekleştirdi. Ardından iki iş makinesi de kullanılark stattaki tribünlerin yıkımına geçildi. Yıkım işlemi devam ediyor.


Ordu Seçim Sonuçları
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ordu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınordu Eylül Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title