Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Ordu'nun Gölköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, yolun kenarına devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.
Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Gölköy ilçesinin Eğribel mevkisinde M.T'nin kullandığı 72 KC 957 plakalı minibüs, yolun kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 8 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.
Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel