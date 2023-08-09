Üye Girişi
Haberler

Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ordu'nun Gölköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, yolun kenarına devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Gölköy ilçesinin Eğribel mevkisinde M.T'nin kullandığı 72 KC 957 plakalı minibüs, yolun kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 8 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.

Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Gölköy Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title