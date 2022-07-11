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Mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'nun Ünye ilçesinden balkondan düşen genç ağır yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinden balkondan düşen genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit İsmail Bulat Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında ailesiyle yaşayan Sefa Altun (20), balkonda oturduğu mermerin kırılması sonucu zemine düştü.

Yaralanan Altun, 112 Acil Servis ekibince Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Altun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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