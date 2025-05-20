Ordu'da Mayıs Yedisi Etkinliklerinde SoloTürk Gösteri Uçuşu

Ordu'da Mayıs Yedisi Etkinliklerinde SoloTürk Gösteri Uçuşu
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Ordu'da 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SoloTürk, bahardan yaza geçişi simgeleyen gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Etkinlik, çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

ORDU'da bahardan yaza geçişin sembolü olan 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SoloTürk, Perşembe ilçesinde bahardan yaza geçişin kutlandığı 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SoloTürk'ün Ordu semalarındaki uçuşu, etkinliğe katılanlar tarafından heyecan ve beğeni ile izlendi. Uçuşu izlemek için sahil kesimlerine gelen çok sayıda vatandaş, cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren uçuş, akrobatik hareketlerin ardından tamamlandı. Programa Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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