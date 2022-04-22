Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı - Haberler

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Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Süleyman Felek Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önünde yürüyen S.S. (31), kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

S.S'nin bacağından yaralandığı olay sırasında seken kurşun, caddede annesi ile yürüyen 10 yaşındaki Ç.D'nin de bacağına isabet etti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için soruşturma devam ediyor.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Süleyman Felek Caddesi, Altınordu, Saldırı, Ordu, Güncel, Haberler

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