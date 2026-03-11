Ordu'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

Ordu Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı ve Ramazan Bayramı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastanelere yönelik çalışmalarına devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğu kontrol etti.

Ordu Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır, ramazanda daha sıkı bir denetim gerçekleştirdiklerini, diğer aylarda da çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ulusal ve yerel marketlerin yanı sıra kasap, fırın, pastane ve lokantalarda denetim yapıldığını aktaran Çakır, "Yürütülen denetimlerde fiyat etiketi, fiyat listesi ve haksız fiyat artışına yönelik çalışmalar yapılmaktadır." dedi.

Çakır, 2025'te yürüttükleri denetimlere ilişkin, "İl genelinde yapılan denetimler neticesinde 1629 firmada denetim yapıldı. Bu denetimde 112 bin 881 ürün denetlenmiş 197 firmada 312 aykırılık tespit edilmiş, bu tespit edilen ürünler için 998 bin 840 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çakır, tüketicilerin karşılaştıkları şikayetleri "ALO 175 Tüketici Hattı" ve CİMER üzerinden iletebileceklerini sözlerine ekledi.