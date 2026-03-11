Haberler

Ordu'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

Ordu'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı öncesinde Ordu Ticaret İl Müdürlüğü, marketler ve diğer işletmelere yönelik fiyat denetimlerini artırdı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketi ile raf fiyatları kontrol edilerek haksız fiyat artışları tespit edilmeye çalışılıyor.

Ordu Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı ve Ramazan Bayramı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastanelere yönelik çalışmalarına devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğu kontrol etti.

Ordu Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır, ramazanda daha sıkı bir denetim gerçekleştirdiklerini, diğer aylarda da çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ulusal ve yerel marketlerin yanı sıra kasap, fırın, pastane ve lokantalarda denetim yapıldığını aktaran Çakır, "Yürütülen denetimlerde fiyat etiketi, fiyat listesi ve haksız fiyat artışına yönelik çalışmalar yapılmaktadır." dedi.

Çakır, 2025'te yürüttükleri denetimlere ilişkin, "İl genelinde yapılan denetimler neticesinde 1629 firmada denetim yapıldı. Bu denetimde 112 bin 881 ürün denetlenmiş 197 firmada 312 aykırılık tespit edilmiş, bu tespit edilen ürünler için 998 bin 840 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çakır, tüketicilerin karşılaştıkları şikayetleri "ALO 175 Tüketici Hattı" ve CİMER üzerinden iletebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi