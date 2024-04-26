Ordu'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği belirtildi.
Ordu'da, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi'nde ikamet eden kişinin kedisi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan kedi sahibine teslim edildi.