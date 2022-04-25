Ordu'da liseliler pansiyonlarında pişen yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine her akşam sıcak iftar yemeği ulaştırıyor.

Ulubey Anadolu Lisesi'nin pansiyonunda kalan kız öğrenciler, ramazan boyunca ihtiyaçlı ailelere iftar yemeği sağlamak için "Sefer Tası" projesini başlattı.

Öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenciler, pansiyonunda pişen yemekleri sefer tasına koyarak her gün iftar öncesi 5 ailenin evine götürüyor.

Proje kapsamında her gün farklı 5 aileye ramazan ayı boyunca yemek ulaştırılıyor.

12. sınıf öğrencisi Beste Ergün, AA muhabirine, ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu, bundan dolayı "Sefer Tası" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Her gün pansiyonda hazırlanan sıcak yemekleri sefer taslarına koyarak belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini belirten Ergün, ailelerin çok mutlu olduğunu ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Büşra Erarslan ise proje sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerle yemeklerini paylaştıklarını dile getirerek, "Projemiz ihtiyaç sahibi aileleri çok mutlu ediyor. Onların mutlulukları bizleri de bir hayli gururlandırıyor." dedi.

Projeden dolayı herkesin kendilerini takdir ettiğini vurgulayan Erarslan, ramazan sonuna kadar uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

İhtiyaç sahipleri ise yemek getiren öğrencilere teşekkür etti.