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Ordu'da lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi tutuklandı

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Ordu'da lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, O.B. bir süredir görüştüğü lise öğrencisi ile birlikte olduğu anları gizli kamerayla kaydetti.

Şüpheli O.B, görüntüleri ailesine vermek ve yaymakla tehdit ettiği çocuğu başka kişilerle ilişkiye zorladı.

Çocuğun yaşadıklarını anlattığı ailesinin başvurusu üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B, M.A.T. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında da arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Ünye Ordu Güncel Haberler

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