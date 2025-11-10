Ordu'da Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli, altın satın almak istediğini söyledi.

Şüpheli, bu sırada tezgahın üzerinde duran kesedeki yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede altınları çalan şüphelinin A.Ş. olduğunu belirledi.

Şüpheli A.Ş. çaldığı altınlarla Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gözaltına alındı.