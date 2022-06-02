Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı yakalandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı yakalandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.

Kuşluvan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren 2 zanlı, yaklaşık 356 bin liralık ziynet eşyası alarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası incelemesi sonrası zanlıların B.A. ile F.Y. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Gölköy ve Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Polis, zanlıların adreslerinde yaptığı aramada, çalınan altınları ele geçirdi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Gölköy Ordu Güncel Haberler

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