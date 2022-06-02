Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı yakalandı Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı. Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı. Kuşluvan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren 2 zanlı, yaklaşık 356 bin liralık ziynet eşyası alarak kaçtı. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Güvenlik kamerası incelemesi sonrası zanlıların B.A. ile F.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Gölköy ve Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Polis, zanlıların adreslerinde yaptığı aramada, çalınan altınları ele geçirdi. AA / Hayati Akçay - Güncel Gölköy Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.