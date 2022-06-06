Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı tutuklandı Ordu'nun Gölköy ilçesinde kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı. Ordu'nun Gölköy ilçesinde kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı. Kuşluvan Mahallesi'nde 2 Haziran Perşembe günü camını kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 356 bin liralık ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanan B.A. ile F.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan polis, çalınan altınları kuyumcuya teslim etti. İlçedeki kuyumcudan 356 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri zanlılar B.A. ve F.Y'yi saklandıkları adreslerde yakalamıştı. AA / Hayati Akçay - Güncel Perşembe Gölköy Ordu Güncel Haberler

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