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Ordu'da kuyumcu dolandırıcılığı operasyonu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya sahte Cumhuriyet altını satarak dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satarak, dolandıran Z.K. (34) isimli erkek, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Y.Ş. (36) de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrı Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İl dışından gelen Z.K., girdiği kuyumcuda Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. Atölyeye gönderilen altının, yapılan incelemede sahte olduğu tespit edildi. Atölye çalışanları tarafından tutulan Z.K., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Z.K. ile birlikte hareket ettiğini tesit ettiği Y.Ş.'yi (36) de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Kuyumcudaki o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelinin, aynı yöntemle caddedeki 2 kuyumcuya da 4 sahte Cumhuriyet altını sattığı ve yaklaşık 50 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Altınordu Ordu Dolandırıcılık Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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