Ordu'da Kuvvetli Yağış Sonrası Heyelanlar Meydana Geldi

ORDU'da, aralıklarla 4 gün süren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı, ulaşımın tıkandığı yağış sonrası temizlik çalışmasının yürütüldüğü kentte bini aşkın heyelan yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Yağmur miktarına göre hesap ettiğimiz zaman en son bu şiddette yağış 45 yıl önce olmuş. Onun tekrarı iade edilen bir afetti" dedi.

Ordu'da, geçen cumartesiden salı gününe kadar etkili olan kuvvetli yağışla, kent genelinde yaşanan 168 dere taşkını sonucu 1023 noktada toprak kayması, 120 noktada heyelan meydana geldi, 570 ev ve iş yerini su bastı. Toprak kayması ve heyelanlarla 1043 yol trafiğe kapanırken, temizlik çalışmasının ardından 968'i yeniden ulaşıma açıldı. Halen trafiğe kapalı olan 75 yolda ekiplerin çalıştığı bildirildi. Şehirde 848 yağmur suyu hattı da tıkandı. İl genelinde metrekareye ortalama 114 kilogram yağmurun düştüğü kentte başlatılan hasar tespit çalışmaları ise sürüyor. Yağış nedeniyle denizin rengi ise kahverengiye döndü. Ordu'dan başlayıp Akdeniz'e uzanan Karadeniz-Akdeniz Yolu da yağışla oluşan heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.