Ordu'da Kuvvetli Rüzgar, Dalgaları 5 Metreye Kadar Yükseltti

Ordu'da etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle denizde dalgalar 5 metreye kadar ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yaşanan bu olayda, Altınordu ilçesinde rüzgar saatte 50 kilometre hıza ulaştı.

ORDU'da, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentte kuvvetli rüzgar etkili oldu. Altınordu ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kıyıda iskele ve rıhtıma çarpan dalgaların boyu yer yer 5 metreyi buldu. Yağışlı ve rüzgarlı havanın yarın da kentte etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

