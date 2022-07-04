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Ordu'da küvet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

AA - Hacer Öztürk - Güncel
Ordu'da küvet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında fabrika zarar gördü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında fabrika zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerindeki duşakabin ve küvet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın 3. ve 4. katından hasar oluştu.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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