Ordu'da Kur'an-ı Kerim Sayfalarının Yol Kenarında Bulunması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Ordu'da yol kenarında Kur'an-ı Kerim sayfalarının bulunmasıyla ilgili 2 kişi hakkında tahkikata başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim sayfalarının yol kenarlarına saçıldığına yönelik paylaşımların görülmesi üzerine, kolluk birimlerince adli makamlara bilgi verilerek derhal incelemelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde, söz konusu Kur'an-ı Kerim ve meal sayfalarının, dönüştürülmek üzere geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton türü malzeme taşıyan bir araçtan sürücülerin itinasızlığı ve tedbirsizliği nedeniyle yol kenarına savrulduğu, söz konusu sayfaların yoldan geçen duyarlı vatandaşlar tarafından toplandığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin 2 şüpheli şahıs yakalanmış, şahısların alınan beyanlarından, taşıma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermediklerinden bu olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır."