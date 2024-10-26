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Ordu'da Kristalize Bal ve Bal Döneri Fuarı İlgiyle Karşılandı

Ordu'da Kristalize Bal ve Bal Döneri Fuarı İlgiyle Karşılandı
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Türkiye'nin en fazla bal üretilen ili Ordu'da düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, kristalize baldan yapılan bal döneri ile büyük ilgi topladı. Fuarın amacı, arıcılık sektörünün gelişimini desteklemek ve arı ürünlerini tanıtmak olarak belirlendi.

TÜRKİYE'nin en çok bal üretilen ili Ordu'da düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda kristalize baldan yapılan bal döneri, beğeni topladı. Festivale katılanlar döner tezgahından aldıkları balı, külahlara doldurup yedi. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, "Döner de bizim, bal da bizim. Tabii ki sadece etten döner olmaz, balın da döneri olur" dedi.

Ordu'da arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve arı ürünlerinin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, çeşitli firmalar ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Özellikle kristalize baldan yapılan bal döner standı, fuara katılanların dikkatini çekti. Fuarla, ziyaretçilere hem özgün lezzeti tatma hem de kristalize balın faydaları hakkında bilgi edinme fırsatı sunuldu. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, kristalize balın faydalı olduğunu ve çeşitli alanlarda kullanılabileceğini belirterek, "Tabii ki balın kristalize olmuş hali. Bal, yaklaşık 3 ay geçtikten sonra yavaş yavaş kristalize hale geliyor. Bunu vatandaşlarımıza, tüketicilere anlatmakta zorlandığımız için böyle bir şey yaptık. Tüketici, bunun şeker olduğunu düşünüyor; fakat bal, doğal olarak kristalize olur ve bu hale gelir. Biz de bunu 'bal döner' olarak fuarda tanıtmak istedik. Gerçekten de büyük ilgi gördü. Yani, nasıl arının sokmayanı olmazsa, balın da kristalize olmadan olmaz" dedi.

Bala ilişkin farkındalık oluşturduklarını söyleyen Çifçi, "Balın bu hale geldiğini tüketicilere anlatmamız, bunu daha çok vurgulamamız gerekiyor. Bu fuarda da bunu anlatmak bir ayrıcalık oldu. Gelen herkese anlatmaya çalışıyoruz, tattırıyoruz. Ekmeğin üzerine sürüp yiyen de var, alıp satanlar da. Balın bu hali, bizim için vazgeçilmez bir özellik. Gerçekten balımızın bu hale geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Döner de bizim, bal da bizim. Tabii ki sadece etten döner olmaz, balın da döneri olur. Bu şekilde bir tanıtım yapıyoruz, balımızın bu hale gelebileceğini gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuara Giresun'dan gelen arı yetiştiricisi Ali Ayar (60), "Bu şekilde bal döner ilk defa görüyorum. Biz de arıcı olduğumuz için zaman zaman tenekede donan balları görüp tatmıştık" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte fuara gelen Eymen Aydın (10) ise "Bal çok yedim ama baldan döner hiç yememiştim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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