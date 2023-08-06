Ordu'da köylüler, bentonit maden ocağına karşı mücadele ediyor

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Çatallı ve Yeni Sayaca mahallelerini kapsayan bentonit maden ocağına karşı köylülerin tepkisi sürüyor. Sayaca Çevre Platformu ve İstanbul Sayaca Köyü Sevenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Çağlar, "Amacımız tabiatımızın ve çevremizin korunması, gelecek nesillere sağlıksız bir çevre bırakmak adına sessiz kalmamaktır. Mücadelemizi duyurmak ve adaletin sağlanması için gereken adımları atmak amacındayız" dedi.

Ordu'nun Ulubey ilçesi Çatallı ve Yeni Sayaca mahallelerinde yapılacak bentonit maden ocağına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile "ÇED gerekli değildir" kararına karşı idare mahkemesine dava açan köylüler, Ulubey Meydanı'nda toplanarak açıklama yaptı. Açıklamaya İstanbul'da yaşayan Ulubeyliler de köye gelerek destek verdi. "ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATMAK AMACINDAYIZ"

Sayaca Çevre Platformu ve İstanbul Sayaca Köyü Sevenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Çağlar şunları söyledi:

"Amacımız tabiatımızın ve çevremizin korunması, gelecek nesillere sağlıksız bir çevre bırakmak adına sessiz kalmamaktır. Mücadelemizi duyurmak ve adaletin sağlanması için gereken adımları atmak amacındayız. Maden çalışmasının başlamasıyla birlikte çevrede ve doğada ciddi tahribatlara neden olacaktır. Heyelan, su kaynakların yok olması gibi doğal felaketler artacak, köyümüzün ve çevremizin güzellikleri yok olacaktır. Ormanlarımızın su kaynaklarımızın eko sistemimiz tehdit altında; bu durumun hem çevre açısından hem de biz topraklarda yaşayan insanlar olarak, duygusal açıdan yarattığı acıyı hissetmekten kendimizi alamıyoruz.

"GELECEĞİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM HAKKINI KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Yargı süreci devam etse de doğanın ve yaşam alanlarının koruması hepimizin görevidir. Bu dava sadece bizim halkımızı ve hakkımızı aramak ile sınırlı değildir. Aynı zaman da geleceğimizi ve çocuklarımızın yaşam hakkını korumak için verdiğimiz bir mücadeledir. Bu nedenle yetkililerine ve kamuoyuna sesleniyoruz: Maden çalışmasının çevreye etkileri acilen tarafsız bir şekilde değerlendirilmeli ve çevre ve doğa üzerinde olumsuz etkileri en aza indirecek tedbirler alınmalıdır. Maden çalışmasıyla ilgili dava süreci katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Halkın, köy sakinlerinin görüşleri dikkate alınmalı; çevre raporları bağımsız ve bilimsel bir temele dayanmalıdır. Doğal yaşam alanlarımızın korunması sürdürülebilir bir çevre için; alternatif ve ekonomik faaliyetler desteklenmelidir. Yöremizin doğal güzellikleri eko sisteme zarar vermeden, sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirilmelidir.

"YAŞAM ALANLARIMIZI KORUMAK İÇİN TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Bizler köy sakinleri ve doğa severler olarak, bu güzel coğrafyayı korumak için bir aradayız. Maden çalışmasının durdurulması, tabiatımızın korunması için tüm yasal yolları kullanacağımız ve bu mücadelemizde kararlıyız. Sonuç olarak; doğanın korunması, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm halkımızı bu mücadeleye destek vermeye ve sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Hep birlikte güçlü bir çevre duyarlılığı oluşturarak, doğal zenginliklerimiz korunabilecek ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Bu mücadele de yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz"

"TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Basın açıklamasından sonra Yeni Sayaca Sosyal Tesisi bahçesinde halk toplantısı gerçekleştirildi. Aynı yerde ikincisi yapılan toplantıya Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, Denetleme Kurulu Üyesi Pervin Demirel ve derneğin üyesi avukatlarından Emrecan Temel katıldı. Mahkeme süreci ve yapılması gerekenler üzerinde verilen bilgilerden sonra halkın soruları dernek yöneticileri ve avukatı tarafından yanıtlandı. Vatandaşlar, bu toplantıda da topraklarına sahip çıkacaklarını, bu yolda tek vücut olarak hareket edeceklerini belirttiler.

Basın açıklamasının ardından köylüler "Sayaca'nın üstü altından değerli", "Köylü değil şirketler gidecek", "Yeni Sayaca köyünü talan ettirmeyeceğiz", "Ormanlarımızı size vermeyeceğiz" pankart ve dövizleriyle yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe kadın çocuk yaşlı onlarca köylü yurttaş katıldı.