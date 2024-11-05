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Ordu'da Kötü Kokuya Sebep Olan Evde 2 Kamyon Çöp Temizlendi

Ordu'da Kötü Kokuya Sebep Olan Evde 2 Kamyon Çöp Temizlendi
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Bucak Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü kokular üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Polis eşliğinde yapılan çalışmada, evin içinden 2 kamyon çöp çıkarıldı ve çevre sakinleri rahatladı.

ORDU'da 2 kişilik ailenin yaşadığı evden gelen kötü kokular belediye ekiplerini harekete geçirdi. Polis nezaretinde girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Altınordu İiçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bir evden kötü kokular yayıldığı ve çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde ihbar alan Altınordu Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel ve iş makinesi ile destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı. Ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen boşaltılmasının ardından, çevre sakinleri derin bir nefes aldı. Belediye ekipleri, evin dezenfekte edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için düzenli denetimlerin yapılacağını ifade etti.

Haber-Kamera: ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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