Ordu'da kopan yüksek gerilim hattı örtü yangınına neden oldu - Haberler

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Ordu'da kopan yüksek gerilim hattı örtü yangınına neden oldu

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da kopan yüksek gerilim hattı örtü yangınına neden oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kadılar Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı aşırı rüzgardan dolayı koparak örtü yangınına sebep oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık olmasından dolayı itfaiye araçları örtü yangının olduğu bölgeye ulaşamazken, ekipler yürüyerek yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan örtü yangını, yağan yağmurun da etkisi ile kısa sürede söndürüldü.

Yanan alanın tespitine ilişkin çalışma sürdürülüyor.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, yüksek gerilim hattı, İtfaiye, Ordu, Güncel, Haberler

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