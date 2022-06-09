Ordu'da konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
Ordu'da konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu'da düzenlenen konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ordu'da düzenlenen konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen bir konser etkinliğinde iki farklı grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.A. ve B.G. bıçakla birbirlerini yaraladı. Konser alanındaki diğer kavgada ise A.D ile H. Ö. bıçakla yaralandı.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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