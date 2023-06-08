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Ordu'da Kıyıya Vurmuş Erkek Cesedi Bulundu

Güncel Haberler

Altınordu ilçesinde sahilde yürüyüş yapanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Altınordu'da bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, Ayışığı Otopark'ı mevkisinde deniz kıyısında hareketsiz yatan erkeği görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Altınordu Ordu Güncel Haberler

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