Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı - Haberler

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı Ordu'nun İkizce ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı. Ordu'nun İkizce ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Beyceli Mahallesi Çaldere mevkisinde, Abdulbaki Aşçı'nın kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Aşçı'nın yardım çağrısını duyan komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Aşçı, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Hacer Öztürk - Güncel İtfaiye İkizce Ordu Güncel Haberler

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