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Ordu'da Kestane Ormanlarına Faydalı Böcek Bırakıldı

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Ordu'da kestane ormanlarına, gal arısı zararlısıyla mücadele amacıyla faydalı böcek bırakıldı. Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, kestane gal arısıyla biyolojik mücadelede kullanılan torymus sinensis adlı böceği doğaya salacaklarını söyledi.

Ordu'da kestane ormanlarına, gal arısı zararlısıyla mücadele amacıyla faydalı böcek bırakıldı.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Ordu Orman İşletme Müdürlüğü sahasındaki programda, kestane gal arısıyla biyolojik mücadelede kullanılan torymus sinensis adlı böceği doğaya salacaklarını söyledi.

Gal arısının, kestanede çiçek, dolayısıyla da meyve oluşumunu olumsuz etkilediğini belirten Ulukan, "Bu da hem arıcılarımız hem de kestane tüketimi anlamında problem yaratmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu zararlı ile yoğun mücadele yapmamız için talep geldi. Biz de laboratuvarımızda şu ana kadar toplamda 5 bin 500 faydalı tür ürettik ve doğaya saldık. Bugün de burada doğaya salacağız. Doğanın bu böceklerle dengeye gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kestanenin Ordu için önemli bir bitki olduğunu ifade etti.

Kestanenin bal üretiminde kullanıldığına işaret eden Yılmaz, "Gal arısı, kestane ağaçlarımıza ciddi manada zarar vermektedir. Yapılan çalışmayla inşallah kestane ağaçlarımız zarar görmemiş olacak. Böylece arıcılarımız da bundan istifade etmiş olacak." dedi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kestane ormanlarına faydalı böcek bırakılan programa, Vali Muammer Erol, Ulubey Kaymakam Vekili Furkan Türkay Kayış, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ordu Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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