Ordu'da Kazı Kazan ile 24 Milyon Liralık İkramiye Çıktı

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki Perihan Abla Şans Büfe'den 300 liraya 'Ödül Yağmuru' isimli Kazı Kazan kartı oynayan inşaat işçisi bir vatandaş, 24 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz (44), "24 milyonluk ikramiyenin bayimizden çıkmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Bir vatandaş Ordu'nun Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan Perihan Abla Şans Büfe'den 3 Ekim Cuma günü 'Ödül Yağmuru' isimli Kazı Kazan oyununu oynadı. Kartı kazıyan oyunseverin, 300 liraya aldığı Kazı Kazan kartına 24 milyon TL'lik ikramiyen isabet etti.

Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz'a kuponu teyit ettiren vatandaş, büyük mutluluk yaşadı. Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz, 24 milyon TL'lik ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek "İkramiye kazanan vatandaş, haftada 1-2 gün buraya gelerek Kazı Kazan kartı alıp, oynuyordu. O gün de sabah saatlerinde geldi. Ben de kasada duruyordum diğer arkadaşlarla. Aldığı kartı kazıdı ve '24 milyon TL çıktı' dedi. Heyecandan öyle bir bağırdı ki biz de onun sevincine ortak olduk. Sonra Kazı Kazan kartını birlikte kontrol ettik ve 24 milyon çıktığını gördük. Sevinçten öyle bir titredi ki kendisine sakinleşmesi için su verdik. İnşaat işçisi, sürekli gelen bir müşterimizdi. İhtiyaç sahibi birine çıkmasından dolayı biz de çok sevindik. Daha önce de 1 ve 2 milyon TL'lik ikramiye kazandırdık. Herkes şansını aramaya devam etsin" dedi.

'TORUNLARIMA DAĞITIRIM'

Kazı Kazan kartı alıp oynadığını belirten Burhan Türkeli (73), "Kazı Kazan kartından bana da 24 milyon TL çıkarsa bir ev ve bir otomobil alırım. Geri kalan parayı da torunlarıma dağıtırım" diye konuştu.

'KIZIMA GÜZEL BİR GELECEK HAZIRLARIM'

Bir başka oyunsever Arzu Karaman (45) ise "Kazı Kazan kartı alıp oynuyorum. 24 milyon lira bana çıkarsa, kızımın eğitimine harcarım ve ona güzel bir gelecek hazırlarım. Geriye kalan parayla da bir tatil bölgesinde hayatımı sakin bir şekilde geçirmek isterim" dedi.