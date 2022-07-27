Ordu'da kaynak suyunun kiralanmasına karşı olan mahalleli ile görevliler arasında arbede çıktı - Haberler

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Ordu'da kaynak suyunun kiralanmasına karşı olan mahalleli ile görevliler arasında arbede çıktı

Ordu'da kaynak suyunun kiralanmasına karşı olan mahalleli ile görevliler arasında arbede çıktı

Ordu'da, bir alabalık tesisine kaynak suyunun kiralanmasına karşı çıkan mahalleliler ile görevliler arasındaki arbedede 11 kişi gözaltına alındı.

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Ordu'da, bir alabalık tesisine kaynak suyunun kiralanmasına karşı çıkan mahalleliler ile görevliler arasındaki arbedede 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesi Sefaköy Mahallesi'nde araziden çıkan yeraltı suyunun, aynı mahallede yaşayan tesis işletmecisi tarafından kiralandığı belirtildi.

İcra yoluyla mevcut deponun yıkılarak suyun hak sahibine teslim edilmesi kararı nedeniyle icra memuru ile bilir kişi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı söz konusu bölgeye gitti. Bu esnada mahalle muhtarı ve bazı vatandaşlar, kiralanan kaynak suyunun içme suyu ihtiyaçlarını karşıladığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sözlü tartışma ve ardından yaşanan arbede nedeniyle 11 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu kişiler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan 5 jandarma personeli, müdahale sırasında kollarının çeşitli noktalarından yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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