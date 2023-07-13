Ordu'da kayıp şahıs arama çalışmaları başlatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde komşuları tarafından ulaşılamayan bir şahıs nedeniyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri harekete geçti. İlk incelemede evde olmadığı tespit edilen şahsın dışarıda olduğu öğrenildi.

Kayıp olduğu sanılan şahıs ekipleri harekete geçirdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde komşuları tarafından ulaşılamayan şahıs polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Balık Değirmeni Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın 5'inci katında oturan 55 yaşındaki Ali Gürbüz'den komşuları iki gündür haber alamadı. Cep telefonuyla bir süre Gürbüz'den haber alamayan komşular bulunduğu binanın dairesinin önündeki ayakkabılarını gördü. Bunun üzerine şüphelenen komşular durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede ev sahibinin evde olmadığını gördü.

Yapılan araştırmalar sonucu Ali Gürbüz'ün dışarıda olduğu öğrenildi. Ekipler daha sonra olay yerinden tutanakla ayrıldı.