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Ordu'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Ordu'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tuzak Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce ayrılan 86 yaşındaki Salih Köse'nin geri dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

Köse'yi bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye geldi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Köse'nin cesedi, dere yatağında bulundu.

Köse'nin cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuzak Akkuş Ordu Güncel Haberler

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