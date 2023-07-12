Ordu'nun Fatsa ilçesinde kendisinden dünden beri haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Vali Tuncay Sonel, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, arama çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini söyledi.

Ordu'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Vali Tuncay Sonel : "Arama çalışmaları aksatılmadan devam edecek"

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kendisinden dünden beri haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, arama çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini söyledi.

Vali Tuncay Sonel, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi İsmailoğlu mevkiinde ikamet eden ve 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında çalıştığı fındık bahçesinden kaybolan Naciye Yılmaz'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti. Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ile birlikte arama çalışmalarını yerinde takip eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sonel, ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Olayın meydana geldiği yerin yanındaki derede güvenlik birimleri, AFAD, ANDA ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Sonel, "Vatandaşımızı bir an önce sağ salim bulmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

"Bütün kurumlarımız ile etrafı tarıyoruz"

Vali Sonel, "55 yaşında Naciye Yılmaz, en son fındık bahçesinde çalışırken görülmüş. Haber alınamayan kadın kardeşimizle ilgili jandarmamız, güvenlik birimlerimiz, AFAD'ımız, itfaiyemiz ve tüm ekiplerimizle beraber olay yerine geldik. Gördük ki, engebeli ve kayalık olan fındık bahçesi çok yüksek bir yer. Orada yüksekten düşme ihtimaline karşı yakından geçen derede devletimizin bütün kurumlarıyla etrafı tarıyoruz, başsavcılığımız adli soruşturmayı yürütüyor, adli ve idari soruşturmamız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kardeşimize ulaşırız" ifadelerine yer verdi.

"Arama çalışmaları aksatılmadan devam edecek"

Arama çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini söyleyen Vali Tuncay Sonel, "Olay mahallinin yakınından dere geçiyor ve dağlık yamaçlık yerler çok, yükseklikler bulunuyor. Jandarma Özel Harekatımız, Polis Özel Harekatımız, AFAD'ımız, güvenlik güçlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz, tüm birimlerimiz, kadın kardeşimizi buluncaya kadar aramalar aralıksız devam edecektir. 55 güvenlik görevlisi, dalgıçlarımız bu bölgede arama çalışması yapıyor. 25 Özel Harekat Polisimizi getirip yamaçlara baktıracağız. Her türlü ihtimali biz değerlendireceğiz. Arama çalışmalarımız hiç aksatılmadan devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaybolan Naciye Yılmaz'ın ailesini de ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, yürütülen arama çalışmalarıyla ilgili aileyi bilgilendirdi.