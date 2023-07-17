Ordu'da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayalık alandan dereye düştüğü tahmin edilen Naciye Yılmaz'ı arama çalışmaları 8'inci gününde dere ile denizin birleştiği noktada devam ederken, ailenin acılı bekleyişi sürüyor.

Olay, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi'nde 10 Temmuz tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz (55), ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yakınında bulunan alanda hayvanları için yaprak kesmeye gitti. Naciye Yılmaz'dan haber alamayan ailesi, kadının dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, aynı gece arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalar esnasında kıyafetler ve ayakkabısı bulundu

Çalışmalar çerçevesinde AFAD, UMKE, ANDA, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat ile gönüllü arama ve kurtarma faaliyeti yapan toplamda 116 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kadının düşmüş olabileceği noktadan denize kadar olan noktada arama çalışmalarını yürütürken, bu 35 kilometrelik alan içerisinde dere içerisinde Naciye Yılmaz'a ait olduğu tahmin edilen kıyafetler ve lastik ayakkabı bulunmuştu.

Ailenin acılı bekleyişi sürüyor: "Bulamıyoruz"

Ekipler, dere ile denizin birleştiği noktada 8'inci günde ara çalışmalarını yürütürken, ailenin ise acılı bekleyişi sürüyor. Arama çalışmalarının yapıldığı esnada alanda bulunan Naciye Yılmaz'ın oğlu Sezgin Yılmaz, "Bulamıyoruz, devletimiz elinden geleni yapıyor ama Şu ana kadar sadece lastik ayakkabısı bulundu, öncesinde kıyafetleri bulunmuştu, herhangi bir parçasına rastlayamadık. Tahminimizce yukarıdan aşağıya ayağı kayıp dereye düşüyor ve o esnada su hafifmiş. Sonrasında su artınca kendisini götürüyor" dedi.

Öte yandan Naciye Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU