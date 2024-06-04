Ordu'da kaybolan Alzheimer hastaları sağ bulundu

Ordu'nun Ulubey ve Altınordu ilçelerinde kaybolan Alzheimer hastası 2 kadın, ekiplerce sağ bulundu.

Ulubey'in Karakoca Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen H.B'yi (97) bulamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, H.B'nin bulunması için iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen H.B, evinden 2 kilometre uzaklıktaki bir fındık bahçesinde buldu.

Kaybolduktan 15 saat sonra bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'nde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası S.R. için ekipler arama çalışması başlattı.

12 kişilik ekip tarafından aranan S.R, kaybolduktan 10 saat sonra evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

S.R'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.