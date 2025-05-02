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Ordu'da Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Ordu'da Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Ordu'nun Ulubey Yenisayaca Mahallesi'nde kaybolan Süleyman E. ve Gizem S. için arama çalışmaları sürüyor. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı.

Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ulubey Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman E. (35) ve yanında bulunduğu belirtilen Gizem S'den (25) 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Süleyman E'nin otomobilini, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde buldu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kanyon çevresinde ve suda arama çalışması başlatan ekiplere, dalgıçlar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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